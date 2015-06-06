На Марші Рівності "засвітилися" два автобуси "Правого сектора"

Поблизу місця проведення Маршу рівності їздило два автобуси ДУК "Правий сектор".

Про це повідомляє кореспондент «Громадського».

Нагадаємо, раніше представники ПС заявляли, що "не допустять проведення" КиївПрайду.

«Ми заздалегідь говорили, що ми проти цієї акції і що ми прийдемо протестувати, що ми проти того, що вони пропагують...ми не ходимо і не відловлюємо, акція закінчилася. Так, наших людей затримали. Вважаю без причини», – заявив прес-секретар ПС Артем Скоропадський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві відбувся Марш Рівності (КиївПрайд-2015).

Він проходив по Оболонській набережній під охороною величезної кількості правоохоронців.

Під час його проведення учасників закидали димовими шашками, а двох міліціонерів було поранено.