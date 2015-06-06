Кличко вимагає покарати провокаторів, які влаштували сутички на Марші рівності

Мер Києва Віталій Кличко вимагає покарати агресивно налаштованих молодиків, які сьогодні вчинили провокації та сутички з правоохоронними органами на організованому представниками ЛГБТ-спільноти «Марші рівності» в столиці.

"Я вважаю, що політичні сили, які виступали проти маршу, "підігріли" ситуацію, намагаючись створити собі сумнівний піар на темі прав меншин. За кілька днів до маршу я закликав політичні сили та громадські організації не розпалювати ворожнечу і не створювати протистояння в столиці навколо "Маршу рівності", - цитує Кличка прес-служба мера.

Він відзначив, що присутня на заході міліція виконувала свій обов'язок, забезпечуючи порядок, і подібні випадки нападу агресивно налаштованих осіб на правоохоронців є неприпустимими.

«В умовах, коли країна протистоїть зовнішній агресії, правопорядок у місцях, безпека - це головне. Тому всі, хто влаштував заворушення, мають бути жорстко покарані. Я особисто беру це питання під контроль", - наголосив Кличко.

Мер столиці також зазначив, що в Києві немає утисків за будь-якими ознаками, і кожній людині гарантується вільне висловлювання поглядів і переконань.

Читайте такожМарш Рівності в Києві: димові шашки, зіткнення, поранені міліціонери (фото)Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 червня, на Оболонській набережній у столиці відбувся "Марш рівності» представників ЛГБТ-спільноти. Незважаючи на заходи безпеки, на акцію прорвалися її противники, які, зокрема, кидали в учасників маршу петарди і димові шашки.

За даними Головного управління МВС у Києві, під час зіткнень на «Марш рівності» постраждали 9 міліціонерів, один із них перебуває в лікарні у тяжкому стані з осколковим пораненням шиї.

За протиправні дії на місці події правоохоронці затримали 25 осіб. У них вилучили петарди, викрутки, ножі та інші небезпечні предмети.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).