У Житомирі в рамках акції "Теплі долоні" діти розмалювали футболки батькам в зону АТО

Як передає кореспондент УНІАН, захід відбувся на території військової частини Житомирської 95-ї бригади по вулиці проспект Миру, 39.

На території військової частини зібралося 27 дітей, батьки яких мобілізовані в зону проведення антитерористичної операції і зараз перебувають на сході України.

На синіх футболках діти оранжевими фарбами поставили відбитки своїх долонь, написали свої імена і теплі слова батькам. Ці футболки будуть передані батькам-військовослужбовцям у зону АТО.