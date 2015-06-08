У Житомирі в рамках акції "Теплі долоні" діти розмалювали футболки батькам в зону АТО
02:07, 08 червня 2015Суспільство
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У Житомирі в рамках акції «Теплі долоні» діти задіяних в АТО військових розмалювали долонями футболки для своїх батьків.
Акція "Теплі долоні" / facebook.com/mip.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, захід відбувся на території військової частини Житомирської 95-ї бригади по вулиці проспект Миру, 39.
На території військової частини зібралося 27 дітей, батьки яких мобілізовані в зону проведення антитерористичної операції і зараз перебувають на сході України.
На синіх футболках діти оранжевими фарбами поставили відбитки своїх долонь, написали свої імена і теплі слова батькам. Ці футболки будуть передані батькам-військовослужбовцям у зону АТО.
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