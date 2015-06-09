РНБО не виключає, що причиною пожежі на нафтобазі могло стати невдале перекачування нафти

На нафтобазі проводилося перекачування нафтопродуктів, під час якого нафта потрапила на двигун, що і призвело до виникнення пожежі.

Про це під час брифінгу з місція події заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, йдеться у сюжеті "112 Україна".

"На нафтобазі проводилися роботи з перекачки нафтопродуктів, і є версія, що під час перекачки ці продукти потрапили на електродвигун, що і призвело до загорання. Це почалося біля 16:00, а до пожежників звернулися десь о 17.30. Тобто намагалися гасити своїми силами", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух. Глава МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників.

До вибуху також була інформація про одного загиблого і п'ятьох постраждалих співробітників нафтобази.