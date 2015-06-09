Аваков сподівається, що пожежу на нафтобазі погасять вже у найближчі 12 годин

Завершення гасіння пожежі на нафтобазі під Києвом можливе у найближчі 12 годин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час брифінгу.

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"Зараз немає загрози ані для бази, другої бази нафтової, ані для складів військових, які знаходяться по інший бік. Якщо так ситуація продовжуватиме розвиватися, ми сподіваємося, що так буде, то ми бачимо, що ситуація з цією кризою завершиться у найближчі 12 годин", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області виникла пожежа.

Сьогодні близько 8-ї години ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого і 14 постраждалих.

Усього на нафтобазі розташовано 17 резервуарів з пальним.