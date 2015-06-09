Одному із загиблих пожежників на нафтобазі під Києвом був 21 рік - журналіст
Одного з трьох загиблих пожежників у пожежі на нафтобазі під Васильковом звуть Євген Леонідович Шевчук, йому був 21 рік.
Про це в Twitter повідомила журналіст «Громадського» Настя Станко.
За її словами, батько Євгена Шевчука теж пожежний. Він теж брав участь у гасінні пожежі і постраждав від вогню.
Шевчук Євген Леонідович - 21 рік. Пожежник. Серед тих трьох. А його батько теж пожежник лежить тут з опіками
— Nastya Stanko (@StankoNastya) June 9, 2015
"Шевчук Євген Леонідович - 21 рік. Пожежний. Серед тих трьох. А його батько теж пожежний, лежить тут з опіками", - написала Настя Станко.
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Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа. Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух.
Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що до нафтобази вже підігнали пожежний поїзд і почали пробувати пінну атаку.