Одному із загиблих пожежників на нафтобазі під Києвом був 21 рік - журналіст

Про це в Twitter повідомила журналіст «Громадського» Настя Станко.

За її словами, батько Євгена Шевчука теж пожежний. Він теж брав участь у гасінні пожежі і постраждав від вогню.

Шевчук Євген Леонідович - 21 рік. Пожежник. Серед тих трьох. А його батько теж пожежник лежить тут з опіками — Nastya Stanko (@StankoNastya) June 9, 2015

"Шевчук Євген Леонідович - 21 рік. Пожежний. Серед тих трьох. А його батько теж пожежний, лежить тут з опіками", - написала Настя Станко.

Читайте такожЗМІ: Пожежа на нафтобазі під Києвом посилилася

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа. Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух.

Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що до нафтобази вже підігнали пожежний поїзд і почали пробувати пінну атаку.