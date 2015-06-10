У Затоці побудували перший кілометр "найбільшої набережної Європи" (фото, відео)
16:36, 10 червня 2015Суспільство
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У курортному селищі Затока Одеської області закінчили будівництво першого кілометра 12-кілометрової набережної.
У Затоці з'явився перший кілометр нової набережної / Фото "Затока як вона є"
Як обіцяють інвестори, вона стане найдовшою морською набережною в Європі. Відкриття об'єкту відбудеться 13 червня, передає dumskaya.
За словами місцевих жителів, набережна являє собою дорогу з тротуарної плитки, прокладену прямо на піску. На ній встановлені лавки та урни, а в найближчі дні з'явиться освітлення і рятувальні вежі.
На його облаштування було витрачено 100 млн грн / Фото "Затока як вона є"
Нагадаємо, інвестиційний проект реалізує одна з естонських компаній, яка вже витратила на будівництво набережної 100 млн грн. Об'єкт буде зданий протягом трьох років.
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