"Давай его от***дим просто": За фактом скандального СМС-листування київських прокурорів почали перевірку

Столична прокуратура розпочала службову перевірку за фактом оприлюдненого в ЗМІ СМС-листування між двома прокурорами прокуратури Дніпровського району Києва в ході судового засідання, в якому містяться пропозиції розправи над фотокореспондентом, який здійснював зйомку перебігу судового процесу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

“За цим фактом розпочато службову перевірку. Її результати будуть оприлюднені найближчим часом”, - зазначили у столичній прокуратурі, додавши, що хід цієї перевірки перебуває на контролі у Генпрокуратури України.

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Нагадаємо, в Інтернеті опублікували листування між прокурором Дніпровського району Києва Артемом Тендітним, старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення прокуратури Києва Сергієм Лисенком і прокурором Дніпровського району Києва Денисом Солов'єм.

Переписка велася телефоном у закритій групі Viber, пише на своїй сторінці в Facebook журналіст Василь Крутчак, який і сфотографував її під час засідання Дніпровського районного суду Києва.

"Як і обіцяв викладаю фото переписки прокурора Дніпровського району міста Києва Тендітного А.П.! Сьогодні в Дніпровському районньому суді міста Києва відбувалося судове засідання. Якщо коротко про суть засідання, то там походу хтось замовив адвоката, а прокуратура Дніпровського району все робит для того, щоб адвоката притягнули до криміналу. Так от! Під-час засідання вдалось сфотографувати переписку прокурора Тендітного А.П., який підтримував обвинувачення. З переписки можна зрозуміти, що прокурори вирішують між собою, як розправляється з неугодними їм особами", - пише журналіст.

Далі журналіст пропонує розшифровку листування.

Група: "Лисі птахи"

Тендітний А. П.: "Этот п**ор меня часто фоткает, мы можем и по нем зарегистрироваться"

Лисенко Сергій Сергійович: "На х*я? Давай его от***дим просто? Или давай у нас в районе у него телефон отразбоят"

Соловей Денис Юрійович: "Две пи**ы с обыска сидят слева. Просила Артема номер"

Тендітний А. П: "Отработать надо. Г**да такая"

Тендітний А. П. веде переписку по Viber з Едуардом Грішиним.

Едуард Грішин: "Что уже не нравлюсь тебе???"

Тендітний А. П.: "Нравишься"

Едуард Грішин: "А сиськи видел как подросли?!! Ты увеличь!!!"

Тендітний А. П.: "Мы вчера обсуждали не писать"