Рятувальники ліквідували пожежу на складі пінопласту у передмісті Києва
14:15, 12 червня 2015Суспільство
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Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу на складі пінопласту у м. Бровари під Києвом.
На допомогу основним силам було направлено сільські пожежні команди / mns.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"О 13:17 пожежа ліквідована. Причини пожежі наразі встановлюються", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, для швидкої ліквідації пожежі на допомогу основним силам було направлено сільські пожежні команди поруч розташованих сіл – Красилівка та Требухів.
Нагадаємо, станом на 10:17 силами рятувальників пожежу було локалізовано.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 червня, у місті Бровари під Києвом на вулиці Радистів сталася пожежа на місцевому складі з мінеральною ватою та пінопластом.
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