Рятувальники ліквідували пожежу на складі пінопласту у передмісті Києва

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"О 13:17 пожежа ліквідована. Причини пожежі наразі встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожРятувальники ліквідували всі осередки займання на нафтобазі під Києвом

Як зазначається, для швидкої ліквідації пожежі на допомогу основним силам було направлено сільські пожежні команди поруч розташованих сіл – Красилівка та Требухів.

Нагадаємо, станом на 10:17 силами рятувальників пожежу було локалізовано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 червня, у місті Бровари під Києвом на вулиці Радистів сталася пожежа на місцевому складі з мінеральною ватою та пінопластом.