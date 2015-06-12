У передмісті Києва палає склад пінопласту

11:01, 12 червня 2015
Суспільство
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Сьогодні, 12 червня, у місті Бровари під Києвом на вулиці Радистів сталася пожежа на місцевому складі із пінопластом.

facebook.com/Виталий Максимов

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Київській області.

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За даними рятувальників, полум’ям охоплено металевий ангар розміром 15х20 м, який використовується як складське приміщення для зберігання мінеральної вати та пінопласту. 

facebook.com/Виталий Максимов

Як повідомляє прес-служба ДСНС, станом на 10.17 пожежу локалізовано.

Наразі продовжується робота по її ліквідації. Причини пожежі встановлюються.

facebook.com/Павел Лысенко

Як повідомляє ТСН.ua з посиланням на користувачів соціальних мереж, величезний стовп диму видно навіть зі столиці.

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