У передмісті Києва палає склад пінопласту
11:01, 12 червня 2015Суспільство
3310 0оновлено
Сьогодні, 12 червня, у місті Бровари під Києвом на вулиці Радистів сталася пожежа на місцевому складі із пінопластом.
Наразі на місці події працюють пожежники / facebook.com/Віталій Максимов
Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Київській області.
Читайте такожНа нафтобазі під Києвом продовжують палати три великих резервуари з паливом
За даними рятувальників, полум’ям охоплено металевий ангар розміром 15х20 м, який використовується як складське приміщення для зберігання мінеральної вати та пінопласту.
Наразі на місці події працюють пожежники / facebook.com/Віталій Максимов
Як повідомляє прес-служба ДСНС, станом на 10.17 пожежу локалізовано.
Наразі продовжується робота по її ліквідації. Причини пожежі встановлюються.
Пожежа у Броварах / facebook.com/Павло Лисенко
Як повідомляє ТСН.ua з посиланням на користувачів соціальних мереж, величезний стовп диму видно навіть зі столиці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter