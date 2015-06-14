Українців немає серед загиблих та постраждалих під час повені у Тбілісі - МЗС

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у Twitter.

«Серед загиблих і постраждалих в результаті повені в Грузії громадян України немає», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, сильні зливи з градом пройшли у Тбілісі в ніч на 14 червня. Стихія затопила житлові будинки, пошкодила дороги, інфраструктуру, затоплено зоопарк. Внаслідок повені, за даними ЗМІ, загинули 10 осіб.