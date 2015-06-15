Яценюк доручив провести навчання з пожежогасіння по всій Україні

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив провести навчання з пожежогасіння по всій країні, по всім лісогосподарствам, з метою перевірки готовності відповідних служб до швидкого реагування на надзвичайні ситуації, а також наявності та справності необхідної техніки для гасіння пожеж.

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Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення прем’єр дав на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у формі селекторної наради.

«Провести навчання на всіх об’єктах лісокористування з метою проведення тренувань по оперативному пожежогасінню об’єктів лісокористування», - сказав Яценюк.