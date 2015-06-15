Німеччина та Польща передали для переселенців з Донбасу гуманітарної допомоги на 500 тисяч євро

Уряди Німеччини та Польщі передали для вимушених переселенців з Донбасу гуманітарної допомоги на 500 тис. євро.

Про це повідомляє Відділ надзвичайних ситуацій благодійного фонду «Карітас України».

Як йдеться в повідомленні, гуманітарний вантаж обсягом понад 285 тонн передбачений для покриття базових потреб переселенців, які знайшли притулок в Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській областях та неокупованих районах Донецької області. Отримувачами гуманітарної допомоги стануть багатодітні (більш ніж 5 членів) і малозабезпечені сім'ї, одинокі матері/батьки, вагітні жінки та жінки, які годують грудьми, люди похилого віку і неповносправні, родини з одним годувальником.

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Зазначається, що завтра, 16 червня, «Карітас України» доставить допомогу до Запоріжжя. У вантажі набори з продуктів харчування і гігієнічних засобів для 6,8 тис. переселенців від уряду Німеччини та для 4,3 тис. осіб від польського уряду.

Харчові і гігієнічні набори формувалися відповідно до стандартів Світової продовольчої програми (World Food Program), кожен з них коштує близько 900 грн (38 євро) і важить приблизно 21 кг. Набори мають тривалий термін придатності та здатні забезпечити базові потреби людини упродовж місяця. Допомога складається з продуктів харчування (борошно, соняшникова олія, яловичина консервована, свинина консервована, квасоля консервована, горошок консервований, гречка, рис, цукор, макаронні вироби, чай, кава, печиво, шоколад, згущене молоко), а також засобів гігієни (мило, шампунь, пральний порошок, засіб для миття посуду, зубна паста і щітка).

«Це не перша масштабна допомога від наших партнерів з Німеччини та Польщі. Цього разу уряд Німеччини виділив на закупівлю гуманітарної допомоги 350 000 євро, а від польського уряду ми отримали гуманітарний вантаж на 150 000 євро. Така підтримка західних партнерів особливо важлива зараз, коли щодня зростають наслідки гуманітарної кризи на Донбасі. З квітня минулого року «Карітас України» вже надав допомогу понад 115 тисячам осіб на суму 8 мільйонів євро», – розповів керівник міграційної служби Карітасу України Григорій Селещук.

Як зазначається в повідомленні фонду, станом на 8 червня за даними ООН кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні становила 1,325 млн осіб, більше 5 млн людей уражені гуманітарною кризою. Ще понад 5,2 млн осіб сьогодні проживають на території конфлікту (Донецька та Луганська області).