Пожежу на нафтобазі під Києвом нарешті загасили - ДСНС

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Проведено заміри температури резервуарів з пальним за допомогою тепловізора: найвища температура зафіксована у резервуарі, який фітілював, об’ємом 900 куб. м. – 60 градусів за Цельсієм, температура решти резервуарів не перевищує 45 градусів.

Проводиться спостереження та контроль за пожежною обстановкою території бази БРСМ.

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Продовжуються роботи з перекачування залишків дизельного пального з трьох резервуарів (1, 2, 3) нафтобази БРСМ до резервуарів нафтобази КЛО. З п’ятого резервуару об’ємом 900 куб. м дизельне паливо повністю відкачано. За інформацією нафтобази КЛО, загалом перекачано 3 тис. 152 куб. м пального, залишилось відкачати понад 2 тис. куб. м.

На місці пожежі для виконання робіт зосереджено 38 од. техніки та 100 рятувальників.

Охорону місця проведення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації здійснюють 30 співробітників міліції та 70 осіб особового складу Національної гвардії.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня сталася пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області. В результаті пожежі загинули 5 людей, ще 15 постраждали.

15 червня голова ДСНС заявив, що загальний обсяг завданих пожежею збитків становить близько 50 млн грн.

За даними МВС, до масштабних збитків внаслідок пожежі призвело зволікання з викликом пожежників на нафтобазу.