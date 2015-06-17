У МВС пояснили, чому керівництво нафтобази під Києвом півтори години не викликало пожежників

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

"Початкове загоряння палива на нафтобазі в селі Крячки відбулося в ході нелегального змішування різних нафтопродуктів і присадок. Керівництво нафтобази, побоюючись, що пожежники і міліціонери, які приїдуть на виклик, виявлять їхні незаконні операції, не повідомляли про пожежу протягом перших півтора годин", - йдеться у повідомленні відомства.

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Як зазначили у МВС, саме тому пожежа змогла стати настільки масштабною, що у ході її гасіння загинули п'ятеро людей. Загалом постраждали 12 осіб.

У результаті таких дій представників БРСМ державі завдано збитків у розмірі 1,2 мільярда гривень. За цим фактом Головним слідчим управлінням МВС здійснюється розслідування щодо посадових осіб групи компаній «БРСМ» за ч. 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася увечері 8 червня. Її ліквідація триває досі. Внаслідок пожежі загинули 5 людей, ще 15 постраждали.

12 червня осередки пожежі на нафтобазі «БРСМ-Нафта» було ліквідовано, пожежники контролювали 100% території і охолоджували цистерни. Однак 13 червня пожежа на нафтобазі відновилась.