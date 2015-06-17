Завтра в Україні сонце розігріє повітря до +27

Грозові дощі найбільш вірогідні в східних областях, а також на крайньому півдні. На решті території антициклон обумовить суху малохмарну погоду, повідомляє «Оpogode».

У західній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 9-14, в горах 5-10 градусів тепла, вдень 20-25 градусів тепла.

У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 10-16 градусів тепла, вдень 20-26 градусів тепла.

У центральній частині дощі можливі тільки в Дніпропетровській області. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, вдень 20-27, місцями 18-23 градуси тепла.

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У східних областях очікуються локальні грозові дощі. Температура повітря вночі 11-16, вдень 23-28 градусів тепла.

У південній частині місцями пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі 12-17, вдень 20-26 градусів тепла.

У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі 13-15 градусів тепла, вдень 22-25 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південно-західний, на півдні та сході північно-східний, 5-12 м/с.