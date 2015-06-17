В Україні нарахували більше мільйона онкологічних хворих
Директор Інституту раку наголосила, що 70-80% онкохворих потребують променевої терапії.
В Україні більше мільйона онкологічних хворих.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор Національного інституту раку Олена Колесник під час церемонії відкриття Українського центру томотерапіі у Кіровограді.
За її словами, в Україні до ризику захворіти онкологією схильні кожні 3-4 чоловіка і кожна п'ята жінка.
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«Це дуже велика кількість пацієнтів. 70-80% онкохворих потребують променевої терапії. У нашій країні від 60 до 90% медичного обладнання перебуває в дуже незадовільному стані, дуже погана матеріально-технічна база. Створення інноваційних центрів з лікування раку, які працюють за принципом державно-приватного партнерства, дуже актуальне для України. Інститут раку має розвиватися саме в цьому напрямку - як великий інноваційний центр, як за допомогою держави, так і за допомогою приватних партнерів», - зазначила Колесник.