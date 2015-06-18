Підозрюваних у вбивстві Бузини доставили до Шевченківського суду - журналіст
Двох підозрюваних у вбивстві Бузини доставили до Шевченківського районного суду Києва, де буде прийнято рішення про обрання їм запобіжного заходу.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Олександр Рудоманов.
"Зараз під судом на Смирнова-Ласточкіна. Будуть судити підозрюваних у вбивстві Бузини", - повідомив Рудоманов.
Він уточнив, що суд планує обрати запобіжний захід підозрюваним у вбивстві журналіста Бузини.
Також стало відомо, що до будівлі суду під'їхав автозак.
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Сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міська прокуратура Києва повідомили про затримання двох підозрюваних у справі про вбивство журналіста Олеся Бузини. За словами глави МВС, один із затриманих служив у спецроті Міністерства внутрішніх справ України «Гарпун».
Пізніше Аваков повідомив про затримання ще одного підозрюваного.