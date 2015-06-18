Журналісти 1 + 1 медіа, власник і менеджмент підтвердили базові принципи редакційної політики

На зустрічі обговорювалися інформаційні виклики останнього часу, пов'язані з політичними та економічними подіями в країні, повідомляє прес-служба Групи 1+1 медіа. Учасники зустрічі ще раз підтвердили, що робота редакцій всіх активів групи будується виключно на принципах редакційної свободи і неупередженості.

«Такий діалог з власником відбувається в постійному режимі. Для нашого колективу вкрай важливо розуміти, що ми продовжуємо наші відносини на базових принципах: якщо факти та події мали місце і вони представляють суспільний інтерес - вони висвітлюються, при викладі чиєїсь позиції інформація подається збалансовано, всі факти перевіряються - і це нормальна європейська практика, саме тому ми будуємо свою роботу на таких принципах»- прокоментував Олександр Ткаченко, генеральний директор Групи 1+1 медіа.

«Процес обговорення проблемних питань і досягнуті домовленості є ознакою демократизації відносин між власником, менеджментом та журналістським колективом», - зазначила Марія Васильєва, журналіст ТСН.

Про результати зустрічі також розповів креативний продюсер і ведучий програми «Гроші» на 1 + 1 Олександр Дубинський: «Для мене і моїх колег з Департаменту журналістських розслідувань можливість показувати те, що цікаво глядачеві і при цьому говорити правду - одна з головних умов нашої роботи на телеканалі. Для мене важливо, що пан Коломойський розуміє ці цінності і розділяє їх»

Ігор Коломойський, власник 1+1 медіа прокоментував зустріч: «Для мене вкрай важливо підтвердити свою прихильність принципам свободи слова, особливо в країні, яка вибрала європейський шлях розвитку. Звичайно, хотілося б, щоб наш випадок був не одиничним, а став повсюдною практикою»