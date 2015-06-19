ООН: Україна зайняла дев'яте місце у світі за кількістю внутрішніх переселенців

В Управлінні з координації гуманітарних питань ООН також повідомили, що близько 890 тис. українців переселилися в сусідні держави, додавши, що люди, рятуючись від війни, продовжують покидати свої домівки, передає радіо ООН.

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Крім цього, в ООН зазначили, що через активні бойові дії в Луганській і Донецькій областях гуманітарні організації не можуть доставити допомогу місцевим жителям. Зокрема, співробітникам Всесвітньої продовольчої програми не вдалося доставити 56 тис. продуктових пайків, призначених для мирного населення.

В Управлінні з координації гуманітарних питань також повідомляють про те, що поки отримали лише 31% від суми, затребуваної для надання допомоги українцям.