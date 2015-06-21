Бійці розформованої роти "Торнадо" показали підвал, де нібито катували полонених (відео)

Рота патрульної міліції особливого призначення «Торнадо» спростувала інформацію про замінування території бази розташування і продемонструвала підвали, в яких, за словами головного прокурора України Анатолія Матіоса, відбувалися катування полонених.

У підвальних приміщеннях зберігаються продукти, передає Крим.Реалії.

«Торнадівці» запевняють, що всі звинувачення на їхню адресу, - це помста за розгорнуту ними боротьбу з контрабандою через непідконтрольну територію України.

«Ось цей підвал, в якому нібито проходили якісь тортури... Тут у нас вся хозпродукція.... Тушонка, продукти тощо. Тут, як бачите, прохолодно і підходять умови для їх утримання», - розповів один з бійців.

Читайте такожЗМІ: обшук бази "Торнадо" минув спокійно

Раніше в ГПУ заявили, що командир роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області у період з січня до середини березня 2015 року з метою вчинення тяжких злочинів на території дислокації батальйону в Привілля Луганської області, в тому числі незаконного позбавлення волі та викрадення місцевих жителів і їх тортур, створив злочинну організацію з числа підпорядкованих йому міліціонерів роти у кількості понад 10 осіб.

Учасники злочинної організації підшукали місце в підвальному приміщенні для утримання доставлених місцевих жителів, заготовили і пристосували засоби для вчинення насильницьких дій, нанесення побоїв, катування, заподіяння тілесних ушкоджень особам, яких утримували в підвалі.