Сонце, музика та народна творчість: "Країна мрій" в Пирогові (фоторепортаж)

20 червня у столичному Національному музеї народної архітектури і побуду в Пирогові стартував Міжнародний фестиваль”Країна мрій”.

Протягом двох днів відвідувачі зможуть слухати українську музикою в стилі ethno-jazz, disco-lounge та world music, взяти участь у численних майстер-класах із народних ремесел, Університеті мрій, книжковому ярмарку, скуштувати страви національної кухні, стати свідками фестивалю повітряних куль та безлічі інших заходів.

Прикрасою другого дня ”Країни мрій” стануть пісні у виконанні ”Піккардіської терції”, гуртів ”Воплі Водоплясова”, ”Жадан та Собаки”, ONUKA та ін.

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Фестиваль триватиме до опівночі неділі, 21 червня.