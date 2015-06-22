ЗМІ: Україна досі витрачає бюджетні кошти на Євро-2012 (документ)

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", передає Радіо Свобода.

"В державному бюджеті на 2015 рік передбачено 496,7 тис грн видатків на утримання Національного агентства з питань підготовки та проведення фіналу Євро-2012 та реалізації інфраструктурних проектів. При цьому, позики, які були отримані Україною на організацію чемпіонату, фінансуються окремим рядком у бюджеті України та не входять до зазначеної суми", - зазначено в повідомленні.

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Організація чемпіонату Євро-2012 стала однією із найбільших корупційних оборудок за часів колишнього президента Віктора Януковича. За деякими підрахунками, збитки від зловживань під час підготовки до Євро-2012 вже сягають понад 4 млрд дол, але витрати на чемпіонат продовжуються.

Згідно з документом, отриманим журналістами від Міністерства фінансів, 225,5 тис грн передбачається на зарплати працівникам агентства, 81,9 тис – нарахування на оплату праці, 15,3 тис грн – оплата комунальних послуг та енергоносіїв, ще 174 тис грн – інші поточні видатки. Станом на 12 червня 2015 року на Агентство уже витратили 130 тис грн.

Саме Нацагентство з організації Євро-2012 ліквідували 17 січня 2014 року указом тодішнього президента Януковича. На його базі було створено Агентство з підготовки проведення Євробаскету-2015 року та здобуття права на проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор.

У червні 2014 року ФІБА-Європа вирішила перенести "Євробаскет-2015" з України. Того ж місяця Львів відкликав свою заявку на проведення Олімпіади-2022, а в Національному олімпійському комітеті заявили, що Україна не продовжуватиме боротьбу за Ігри-2022. То ж чим наразі займається Агентство на півмільйона – невідомо, наголошується у повідомленні.