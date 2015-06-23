У Кривому Розі вирувала сильна буря з дощем (фоторепортаж)

Потоки води заповнили вулиці міста, машини стояли в глибоких калюжах, повідомляє ZN.UA.

У соцмережах користувачі повідомляють про перебої з електроенергією і діляться фотографіями наслідків зливи.

На Миколаївському шосе вітер вирвав дерево з такою силою, що тополя корінням проламала асфальт. На вулиці Українській машина заглухла в потоці дощової води, водієві і пасажирові довелося штовхати автомобіль по коліно у воді.

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Жителі міста в коментарях пабліка про життя Кривого Рогу скаржаться, що водостоки в місті не чистять, тому проблеми повторюються з року в рік.