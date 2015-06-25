СБУ затримала двох росіянок на "перевалочній базі" ІД у Дніпропетровську

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в орендованій квартирі правоохоронці затримали двох громадянок Російської Федерації. Співробітники спецслужби з'ясували, що жінки були видворені з території Туреччини та Єгипту за підозрою в причетності до терористичної діяльності.

В Україну ісламісти нелегально прибули з території Росії. Під час "відпочинку" у нашій країні затримані планували виготовити підроблені документи для поїздки в Сирію транзитом через Туреччину, йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, одна з исламисток для підтвердження своєї особи надала підроблений паспорт, виданий на ім'я громадянки Узбекистану, з фальшивими штампами про перетин державного кордону України. При собі жінки зберігали рукописні тексти, які пропагують міжрелігійну ворожнечу і розпалюють ненависть до представників інших конфесій.

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Відносно громадянки РФ, яка надала підроблені документи, відкрито кримінальне провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України. Її співвітчизницю примусово повернуть в країну постійного проживання або третю країну із забороною в'їзду в Україну на три роки.