Український консул спростував інформацію про осквернення могили Бандери у Мюнхені (фото)

Відповідний запис він зробив у своєму Twitter.

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"Перебуваючи на Лісовому кладовищі Мюнхена, категорично спростовую інформацію про вандалізм на могилі С.Бандери!", - написав він.

Перебуваючи на Лісовому кладовищі Мюнхена, категорично спростовую інформацію про вандалізм на могилі С.Бандери! pic.twitter.com/5ShPMZ0ljP — Vadym Kostiuk (@VadymKostiuk) 26 Червень 2015

Як повідомляв УНІАН, журналіст Дмитро Лиховій виклав фотографію розмальованого хреста на могилі Бандери.

Варто зазначити, що після спростування інформації консулом, журналіст вибачився за поширення неправдивої інформації та фото у своєму Facebook.