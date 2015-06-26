Український консул спростував інформацію про осквернення могили Бандери у Мюнхені (фото)
14:22, 26 червня 2015Суспільство
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Генеральний консул України в Мюнхені спростував інформацію щодо осквернення могили лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.
Могила Бандери у Мюнхені / twitter.com/VadymKostiuk
Відповідний запис він зробив у своєму Twitter.
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"Перебуваючи на Лісовому кладовищі Мюнхена, категорично спростовую інформацію про вандалізм на могилі С.Бандери!", - написав він.
Перебуваючи на Лісовому кладовищі Мюнхена, категорично спростовую інформацію про вандалізм на могилі С.Бандери! pic.twitter.com/5ShPMZ0ljP
— Vadym Kostiuk (@VadymKostiuk) 26 Червень 2015
Як повідомляв УНІАН, журналіст Дмитро Лиховій виклав фотографію розмальованого хреста на могилі Бандери.
Варто зазначити, що після спростування інформації консулом, журналіст вибачився за поширення неправдивої інформації та фото у своєму Facebook.
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