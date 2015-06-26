Сумчани пікетували міську раду, протестуючи проти підвищення комунальних тарифів

Як передає кореспондент УНІАН, учасники заходу тримали плакати: «Нехай уряд воює з Путіним, а не з українцями!», «Геть олігархів! Свободу народу!», «Вимагаємо негайно знизити тарифи!», «Тарифи ростуть – мовчати не можемо!», «Український газ – Україні!». Також частина людей принесла на мітинг нові платіжки за комунальні послуги.

Міський голова Сум Олександр Лисенко вийшов до пікетувальників та запевнив, що спільно з ними боротиметься проти зростання цін.

«Ви знаєте, що деякі тарифи встановлюємо ми, а деякі – в Києві. У Сумах ми намагаємося утримувати тарифи. Наприклад, вартість вивезення сміття у нас найменша серед обласних центрів держави. А ось впливати на київських посадовців ми не маємо повноважень», – підкреслив мер.

Він наголосив, що вважає маленькою перемогою зменшення норм споживання газу і визначення нормативу споживання тепла, що був удвічі завищений. Крім того, згідно з розпорядженням міського голови, в Сумах працюватиме комісія з перевірки теплопостачального підприємства «Сумитеплоенерго», а на сесіях міської ради депутати неодноразово приймали звернення до столичних посадовців з вимогами врегулювати ситуацію із комунальними тарифами, сказав Лисенко.

Читайте такожДепутати хочуть заборонити тарифи на ЖКП нижче економічно обґрунтованихСвої вимоги, адресовані президенту України Петру Порошенку та прем’єр-міністру Арсенію Яценюку, пікетувальники виклали у резолюції.

«Ми, учасники акції, заявляємо, що сьогоднішній стан речей, пов’язаний з колосальним ростом цін на комунальні послуги та енергоносії, є неприйнятним. Констатуємо, що з 1 квітня газ подорожчав у шість разів, ціни на електроенергію збільшилися на 25-30%, тариф на тепло зріс на 72%, зросли тарифи на холодну воду та централізоване постачання гарячої води для населення», – йдеться в резолюції.

Резолюцію мітингу активісти передали керівництву Сумської облдержадміністрації.

Організаторами мітингу виступила обласна організація ВО «Свобода».

Як повідомляв УНІАН, Сумська обласна рада з метою зниження соціальної напруженості просить президента України, Верховну Раду та уряд встановити економічно обґрунтовані тарифи на енергоносії. Відповідне рішення було прийнято 25 червня.