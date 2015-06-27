Негода знеструмила 77 населених пунктів України
10:24, 27 червня 2015Суспільство
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Зокрема, без електропостачання залишилися: в Чернігівській області – 41 н.п., в Київській – 12 н.п., в Сумській – 11 н.п., в Луганській – 8 н.п., в Черкаській – 5 н.п.
У п'яти областях сталося знеструмлення 77 населених пунктів / megakoshka.ru
В Україні в ніч на 27 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади у вигляді дощу, шквалисті пориви вітру) через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у п’яти областях сталося знеструмлення 77 населених пунктів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, без електропостачання залишилися: в Чернігівській області – 41 н.п., в Київській – 12 н.п., в Сумській – 11 н.п., в Луганській – 8 н.п., в Черкаській – 5 н.п.
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До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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