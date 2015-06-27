Міносвіти застерігає педагогів від співпраці з антиукраїнськими організаціями

Про це йдеться в листі МОН щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти, повідомляє прес-служба відомства.

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У листі до регіональних департаментів освіти та педагогічних колективів навчальних закладів зазначається, що у зв’язку з військово-політичною та інформаційною агресією проти України різні «русскомировські» організації намагаються під виглядом громадських акцій та засобами видань впливати на учнів, студентів, педагогів, освіту в цілому, пропагуючи ворожу інтересам України ідеологію та розпалюючи сепаратизм.

Зокрема, в листі сказано, що до міністерства звертаються батьки, а також є інформація в ЗМІ, що на освіту «намагаються впливати різного роду «русскомировські» структури, серед яких називають «Русский мир», «Русское единство», «Одна Родина», «Русскоязычная Украина», «Русская школа».

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Міністерство освіти і науки України наголошує освітянам на неприпустимості співпраці з такими організаціями і структурами, зокрема щодо проведення спільних з ними заходів, поширення літератури та інших матеріалів, які ними пропонуються.