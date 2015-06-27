Потужна злива затопила Черкаси, у місті ускладнено рух транспорту (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області.

«27 червня об 11:00 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС надійшло повідомлення про те, що на вулиці Благовісній, внаслідок сильного пориву вітру, деревом перекрито вхід до під`їзду. Рятувальники, які оперативно прибули на місце події розпиляли повалене дерево та звільнили прибудинкову територію від гілок», - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, через сильні опади затоплено проїжджу частину вулиці 30 років Перемоги, внаслідок чого майже повністю перекрито рух автотранспорту.

Читайте такожПотужна злива затопила центр Запоріжжя, на дорогах утворилися великі затори (фото)

Як зазначається, до місця події було спрямовано рятувальну техніку здатну відкачувати воду.

Наразі рятувальники ДСНС спільно з іншими службами міста за допомогою 3 мотопомп проводять роботи по відкачуванню води з проїжджої частини.