Президент відзначив державними нагородами понад 400 учасників АТО

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Всього до нагороди представлено 400 військовослужбовців, з них 87 – посмертно. Серед нагороджених 342 військовослужбовці Збройних Сил України та 58 – Міністерства внутрішніх справ України.

Орденом «За мужність» II ступеня посмертно нагороджений капітан Ігор Шпак, який загинув у березні цього року при виконанні бойового завдання у зоні АТО. Капітан Шпак із вересня 2014 року був командиром ІІ розвідувальної групи спеціального призначення окремого загону розвідки спеціального призначення Східного територіального управління Національної гвардії України. У липні минулого року він отримав свій перший орден «За мужність».

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Серед нагороджених - чимало й військовослужбовців 57 окремої мотопіхотної бригади. Так, орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджено заступника командира батальйону по роботі з особовим складом 17 окремого мотопіхотного батальйону 57 бригади майора Віктора Волосяна, начальника штабу-першого заступника командира батальйону підполковника Дмитра Заворотнюка, корегувальників молодших лейтенантів Євгенія Кузьміна та Володимира Мартинова, начальника медичної служби молодшого лейтенанта Руслана Тисячного.

Орденом "За мужність" III ступеня відзначено старшого лейтенанта Олександра Бондаря, в.о. командира мотопіхотного взводу молодшого сержанта Олександра Броннікова, стрільця-радіотелефоніста молодшого сержанта Віктора Васалатія, старшину Олександра Горбачова.

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко вручив державні нагороди українським військовим, які захищали донецькій аеропорт.

Серед нагороджених – "кіборги" та батьки і дружини загиблих героїв, у тому числі і родина старшого лейтенанта Івана Зубкова, який, попри важке поранення, не залишив поле бою і до останнього продовжував боротьбу із ворогом.