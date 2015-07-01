Фотокор УНІАН став переможцем народного голосування в рамках виставки World Press Photo 15

Мусієнко посів перше місце за фото, яке зробив 18 лютого 2014 року під час Революції Гідності у Києві на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська.

«Через 5 хвилин силовики підуть у наступ по Інститутській і зупиняться біля Майдану. Особисто для мене це був найстрашніший день Майдану», - прокоментував своє фото переможець.

Друге та третє місце на конкурсі посіли фото відповідно Єфрема Лукацького та Володимира Шуваєва.