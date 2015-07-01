Фотокор УНІАН став переможцем народного голосування в рамках виставки World Press Photo 15
19:24, 01 липня 2015Суспільство
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Фотокореспондент УНІАН Владислав Мусієнко став переможцем народного голосування «Український виклик» в рамках виставки World Press Photo 15.
Фото: Владислав Мусієнко
Мусієнко посів перше місце за фото, яке зробив 18 лютого 2014 року під час Революції Гідності у Києві на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська.
«Через 5 хвилин силовики підуть у наступ по Інститутській і зупиняться біля Майдану. Особисто для мене це був найстрашніший день Майдану», - прокоментував своє фото переможець.
Друге та третє місце на конкурсі посіли фото відповідно Єфрема Лукацького та Володимира Шуваєва.
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