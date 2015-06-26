Постраждалі під час Євромайдану зможуть отримати статус інвалідів війни

Як повідомила прес-служба МОЗ України, відповідну постанову «Про деякі питання реалізації Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та внесення змін до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності», Кабінет міністрів прийняв 24 червня.

Постанова передбачає затвердження: порядку встановлення участі осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, отриманих під час участі у масових акціях протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція гідності) і отримання ними під час Революції гідності поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я; порядку встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями, каліцтвом контузією чи іншим ушкодженням здоров’я, отриманими особами, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, отриманих під час Революції гідності.

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Рішення про встановлення участі особи у Революції гідності, отримання нею ушкоджень та про направлення цієї особи на медико-соціальну експертизу (МСЕК) для встановлення зв’язку інвалідності з ушкодженнями здоров’я, отриманими під час Революції гідності, ухвалюються міжвідомчою комісією, що утворюється МОЗ України.

Положення про міжвідомчу комісію затверджується МОЗ України. До складу міжвідомчої комісії входять фахівці МОЗ, Мінсоцполітики та МВС. Також до роботи міжвідомчої комісії залучатимуться представники органів прокуратури та громадськості, а у разі необхідності – інших державних органів.