В Одесі біля ресторану стався вибух (фото)
05:29, 02 липня 2015Суспільство
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Сьогодні, близько 2:40 пролунав вибух на вулиці Жуковського в Одесі. Сильно пошкоджено фасад будівлі кафе "У Ангеловых".
Жертв та постраждалих немає / facebook.com/irina.angelova.golfstream
Про це повідомляє Южный курьер.
Наголошується, що це не перша спроба підірвати ресторан, що належить Ангеловым. У лютому робот-сапер знешкодив бомбу біля кафе.
Власниця кафе Ірина Ангелова відома своїми патріотичними поглядами і допомогою АТО.
Це не перша спроба підірвати ресторан / uc.od.ua
Станом на 3:30 жертв та постраждалих немає.
Також відомо, що перед вибухом в кафе знеструмили камери зовнішнього спостереження.
Перед вибухом в кафе знеструмили камери спостереження / uc.od.ua
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