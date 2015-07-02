В Одесі біля ресторану стався вибух (фото)

05:29, 02 липня 2015
Суспільство
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Сьогодні, близько 2:40 пролунав вибух на вулиці Жуковського в Одесі. Сильно пошкоджено фасад будівлі кафе "У Ангеловых".

facebook.com/irina.angelova.golfstream

Про це повідомляє Южный курьер.

Наголошується, що це не перша спроба підірвати ресторан, що належить Ангеловым. У лютому робот-сапер знешкодив бомбу біля кафе.

Власниця кафе Ірина Ангелова відома своїми патріотичними поглядами і допомогою АТО.

uc.od.ua

Станом на 3:30 жертв та постраждалих немає.

Також відомо, що перед вибухом в кафе знеструмили камери зовнішнього спостереження.

uc.od.ua

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