В Одесі біля ресторану стався вибух (фото)

Про це повідомляє Южный курьер.

Наголошується, що це не перша спроба підірвати ресторан, що належить Ангеловым. У лютому робот-сапер знешкодив бомбу біля кафе.

Власниця кафе Ірина Ангелова відома своїми патріотичними поглядами і допомогою АТО.

Станом на 3:30 жертв та постраждалих немає.

Також відомо, що перед вибухом в кафе знеструмили камери зовнішнього спостереження.