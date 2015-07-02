Кількість жертв пожежі на нафтобазі під Васильковом збільшилася до шести

Про це на своїй сторінці у Facebook написала радник президента України Ольга Богомолець.

Повідомляється, що Климач, який працював оператором, отримав 96% опіків шкіри в результаті вибуху й пожежі на нафтобазі БРСМ.

При цьому Богомолець зазначила, що французи готові були взятися за лікування чоловіка та провести операцію із пересадки шкіри.

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"Але везти було небезпечно й не було впевненості у тому, що навіть висококласні фахівці візьмуться за операцію. Ще вчора ми чекали відповідь від французької клініки. Сьогодні вже виявилося пізно. Олексій помер", - повідомила Богомолець.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася ввечері 8 червня. В результаті неї загинули 5 осіб, ще 15 постраждали.