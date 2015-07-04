У Черкасах інспекторам ДАІ заборонили "сидіти у кущах"

Про це Пустовар повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він написав, що в області кардинально змінюється порядок та підходи до роботи працівників ДАІ.

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«…Відсьогодні основна функція працівника ДАІ Черкас – допомога водієві. Немає значення, що трапилося у водія: зламалася машина, іногородній заблукав у місті чи потрібна медична допомога – це все першочергові завдання співробітника ДАІ. Я заборонив співробітникам ДАІ «сидіти в кущах» та безпідставно зупиняти транспортні засоби. Вони повинні рухатися по місту та стежити за правопорядком. Жезли в них ніхто забирати не буде, проте зупиняти автомобілі вони зможуть тільки в разі очевидного порушення правил дорожнього руху водієм», - зазначив Пустовар.

Також у Черкасах вже наприкінці липня вводиться в дію система інтерактивного обміну інформацією, за допомогою якої кожен громадянин матиме можливість передати у Державтоінспекцію фото автомобілів правопорушників або відео з відеореєстраторів з адресою місць скоєння правопорушення. Ці дані будуть надіслані на планшети співробітників ДАІ.

У разі, якщо правопорушник перебуватиме на місці скоєння порушення (наприклад, паркування у невстановленому місці), на нього складуть адміністративний протокол. В інших випадках, у зв’язку із законодавчими обмеженнями, з водієм-правопорушником проведуть профілактичну бесіду. Цей сервіс працюватиме на офіційному сайті обласного управління ДАІ, повідомив Пустовар.

Як повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко, в області вирішили не чекати загальнодержавної реформи ДАІ, а вже почали привчати інспекторів працювати по-європейськи. За основу взяли пілотні проекти, які нині реалізуються в Київській та Одеській областях.