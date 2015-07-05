Кораблі ВМСУ, що перебувають у Криму, повернуть Україні - Полторак

Про це заявив міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак під час поїздки в Одеську область, повідомляє прес-служба Міноборони.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого повернення військових кораблів з Криму, Полторак повідомив, що перемовини з російською стороною щодо повернення наших військових кораблів ніколи не припинялися, тому є сподівання на позитивне вирішення цього важливого питання.

"Сьогодні існує цільова програма оборонного планування, у якій є чітко сформульований план подальшого розвитку Військово-Морських Сил", - зазначив міністр.

За його словами, у документi наголошено, що майбутнє держави пов’язане із сильним й могутнім флотом.

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«Нам потрібно знайти кошти для придбання нових кораблів, оснащених сучасною технікою і озброєнням. Необхідні документи, які пов’язані з розвитком наших ВМС, - на стадії завершення. Тож найближчим часом буде прийнято програму розвитку озброєння і техніки Збройних Сил України, розраховану до 2020 року", - заявив Полторак.

Він повідомив, що програма передбачає "чітке розуміння, куди ми маємо рухатися, з врахуванням бюджету й своїх можливостей".

Щодо проблем забезпечення українських військових моряків житлом, міністр зазначив, що «сьогодні для зрушення з місця цього питання є усі можливості».

«У нас є у цьому напрямку багато напрацювань, починаючи від закупівлі житла, і закінчуючи продажем земель військового відомства на відкритих аукціонах, з подальшим використанням отриманих коштів для придбання житла для захисників Батьківщини. Окрім того ми будемо використовувати можливості для самостійного будівництва житла, а також дольової участі в цих важливих соціальних проектах», - наголосив Полторак.

Він повідомив, що в Міністерстві оборони вже завершена розробка програми забезпечення житлом військовослужбовців.

«Тож в цьому році вона (програма – УНІАН) вже буде працювати», - запевнив глава оборонного відомства.