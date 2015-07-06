СБУ запустила онлайн-сервіс для оформлення перепусток через лінію зіткнення

Сайт для оформлення електронного пропуску можна знайти за адресою: urp.ssu.gov.ua.

Після реєстрації охочим потрапити в райони проведення АТО пропонується вказати паспортні дані, місце проживання і реєстрації, надіслати фото.

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Обов'язковим для заповнення є поле "Мета та маршрут переміщення осіб в районі проведення АТО". Крім того на сайті вказані контакти координаційних центрів та груп для подачі документів.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Олександр Турчинов заявив, що на лінії розмежування на сході України в зоні АТО почали тестувати електронну систему пропуску на одному з контрольно-пропускних пунктів.

«Нова система пропускного режиму в зоні проведення АТО покликана скоротити терміни та покращити якість перевірок, а також подолати корупцію під час видачі перепусток та дозволяє позбавитись черг на пропускних пунктах», - наголосив секретар РНБО.

Раніше секретар РНБО пообіцяв, що електронна система пропускного режиму в зоні АТО буде запроваджена з 7 липня.