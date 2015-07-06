Дослідження: Україна за рівнем гендерної збалансованості парламенту у світовому рейтингу посідає 107 місце

Про це йдеться у презентованому в Києві проекті Національної доповіді "Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ). Україна: 2000-2015", підготовленому за підтримки Програми розвитку ООН в Україні Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

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«За рівнем представництва жінок у Верховній Раді Україна поступається не лише розвиненим країнам, а й країнам пострадянського простору – своїм найближчим сусідам. Вона випереджає лише Грузії і Вірменію. А у світі посідає 107 місце за рівнем гендерної збалансованості парламенту», - повідомила фахівець Ганна Герасименко.

Згідно з документом, станом на травень 2015 року представництво жінок у Верховній Раді становить 12,1% (тобто 51 жінка серед 422 народних депутатів).

Зазначається також, що відкритість представницьких органів влади для жінок зростає з переходом на нижчі територіальні рівні. Так, відповідно до отриманих даних, в обласних радах частка жінок становить близько 12%, в районних – 23%, у міських – 28%, у сільських та селищних радах – 46% і 51% відповідно.

Водночас, за даними дослідження, станом на травень 2015 року рівень представництва жінок на міністерських посадах становив 10,5% (дві жінки обіймали міністерські посади, п’ятеро - посади перших заступників міністрів, одинадцятеро - посади заступників міністрів). Це, за словами доповідача, дозволило Україні посісти 68 місце у відповідному міжнародному рейтингу.