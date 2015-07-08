В центрі Дніпродзержинська тріснула п'ятиповерхівка (відео)

Люди кажуть, щохвилини чують, як тріщать стіни у їхніх квартирах, а сам будинок розгойдується від кожної вантажівки, яка проїжджає повз, йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

Так, мешканка будинку Наталія одного ранку побачила, як поріг її квартири відійшов настільки, що крізь щілину проглядалося приміщення сусідів знизу.

Чим вище розташована квартира, тим більш загрозлива ситуація - в коридорі останнього поверху плити перекриття тримаються на "чесному слові".

Читайте такожУ Тюмені обвалилася частина п'ятиповерхового житлового будинку (фото)Жителі тутешніх квартир вже навіть і не намагаються замазувати тріщини. Кажуть, такого ремонту вистачає на тиждень. Дощ перетворюється на стихійне лихо. По дірявих стінах вода безперешкодно добігає до першого поверху, вимиваючи цеглу.

Жителі будинку скаржаться, по кілька разів оббігали всі інстанції, у кожного стоси індивідуальних і колективних скарг і того, що чиновники вважають відповідями на них. Найстрашніше, кажуть люди, що вони не знають причини розповзання дому, отже, не можуть спрогнозувати його і свою подальшу долю. Причини не знають і ті, в чиїй це компетенції.

У житловому департаменті міськради підтверджують, про ситуацію з п'ятиповерхівкою відомо давно (на місцевих форумах стверджують, що тріщина в будинку залишається ще з 1996 року), а ось її обстеження спеціалізованою організацією ще тільки планують замовити, а людей, тим часом, закликають не хвилюватися і обіцяють в разі погіршення ситуації відселити.