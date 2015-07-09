Стало відоме ім'я власника вілли на Трухановому острові (фото, відео)

Автомайдан зняв на відео цей будинок з висоти пташиного польоту. На відео можна побачити машини, човни, гаражі в будівлі, а сам будинок виглядає як житловий, повідомляє "Українська правда".

Як повідомив Автомайдан, у міському "Земельному кадастрі" Києва зазначається, що будинок збудований на двох ділянках під №124 та №125.

Землекористувачем є "фізична особа" (№124) та корпорація "ЕЙ.ПІ.Файненсінг, ІНК." (№125).

Це компанія-нерезидент, яка зареєстрована у США, штаті Колорадо у Колорадо Спргінгс. Президентом компанії вказаний Анатолій Писаренко. Охоронці будівлі в неформальній бесіді з представниками Автомайдану підтвердили, що в цьому будинку перебуває Писаренко, зазначивши, що зараз його немає, а до нього можна звернутися в офіс.

Згідно з даними, вказаними у рішенні Господарського суду Києва від 12 грудня 2009 року, нежитлове приміщення площею 206 квадратних метрів – реабілітаційний центр - на Трухановому острові компанія Писаренка купила у 2002 році.

З матеріалів справи також випливає, що "Ей.Пі.Файненсінг, Інк", придбавши реабілітаційний центр та взявши у користування земельну ділянку, було вирішено здійснити реконструкцію та перебудову центру. В результаті реконструкції та прибудови розмір будівлі збільшився до 932,60 кв.м. Пізніше будинок віднесли до нежитлових будівель.

Однак будівництво не було узгоджене, тому в тому ж самому судовому процесі компанія вимагала узаконення новозбудованої будівлі. Суд задовольнив цю вимогу.

Після переобладнання будинку - 12 вересня 2009 року - Ей.Пі.Файненсінг, Інк здала "маєток" в оренду на два роки ТОВ "Вітал-Ойл", однак вже у грудні цього ж року рішенням суду змусило компанію сплатити борг за оренду в розмірі 60 тисяч гривень (по 30 тисяч гривень за кожен місяць).

Співзасновниками фірми "Вітал-Ойл" є той самий Анатолій Писаренко та офшорна компанія POWERFILD INVESTMENT CO LIMITED, зареєстрована на Кіпрі. В одному з інтерв’ю Писаренко хвалився, що одним з бізнесів є видача у лізинг літаків. Співзвучна компанія Powerfield Investment Co. Limited, однак прописана у США, володіє одним з літаків української авіакомпанії "Хорс", що була прописана за адресою вул. Механізаторів, 10. Там же на той час були прописані ще кілька компаній, які за даними реєстрів, через одних і тих самих осіб причетні до Писаренка.

У травні 2010 року Ей.Пі.Файненсінг через той самий Господарський суд Києва суд змусила змінити адресу будівлі на м. Київ, вул. Паркова дорога, 3, літ. X та змусили БТІ легалізувати ці зміни.

У 2012 році Ей.Пі.Файненсінг за тією ж схемою намагалося збільшити розмір забудови на Трухановому острові до 1098,8 кв.м і зобов’язати БТІ легалізувати ці зміни, однак Господарський суд міста Києва повністю відмовився задовольнити цю заяву.