Суд у Ростові продовжив термін арешту Сенцова і призначив дату першого слухання у його справі
Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону продовжив термін арешту українського режисера Олега Сенцова до 16 грудня.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі суду за результатами попереднього слухання по справі. "Засідання розпочнеться 21 липня о 9.30", - повідомив співробітник прес-служби.
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Російські слідчі звинувачують Олега Сенцова у створенні терористичного угруповання, яке нібито діяло на території Криму і було структурним підрозділом "Правого сектора".
Олег Сенцов був затриманий співробітниками ФСБ РФ у травні 2014 року в Криму. Слідчі вважають, що він організував підпали в сімферопольському відділенні "Єдиної Росії" і офісі організації "Руська община". Режисера також звинувачують у підготовці вибуху біля пам'ятника Леніну в Сімферополі. У середині квітня 2015 року йому пред'явили нове обвинувачення – у незаконному зберіганні зброї.
У травні Мосміськсуд продовжив термін арешту Олега Сенцова до 11 липня.
У кримінальній справі про підготовку терактів у Криму, крім Сенцова, проходять ще три особи: Олександр Кольченко, Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній.
Афанасьєв і Чирній раніше дали свідчення і, уклавши угоду зі слідством, були засуджені на 7 років позбавлення волі кожен. Кольченка на даний час утримують у московському СІЗО.