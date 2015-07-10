Харківська міліція порушила справу за статтею про умисне вбивство інкасаторів (фото)

Як повідомляє прес-служба МВС, кримінальне провадження відкрито за ч. 2 п. 1,6,13 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). Як повідомив заступник начальника ГУ МВС – начальник слідчого управління Олександр Бударний, в даний час на місці події працює слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти. Зібрана доказова база, опитані свідки, задіяне сучасне технічне обладнання для фіксації слідів злочину. У Харкові введений спеціальний план для затримання нападника.

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Вже відомі прикмети зловмисника – це чоловік віком 40-45 років, атлетичної тілобудови, на зріст 185-190 см. Був одягнений у темні бриджі, камуфляжну футболку, світло-сіру бейсболку, - зазначив Олександр Бударний. – З місця події чоловік зник на автомобілі ВАЗ-2110 сріблястого кольору АХ 8632 ЕА, який він забрав у пересічного громадянина, погрожуючи зброєю.

Крім трьох працівників пошти жодних інших постраждалих або поранених осіб немає.

Як повідомляв УНІАН, про подію, яка сталася на вулиці Ньютона, громадяни повідомили до міліції близько 8.00. Зловмисник, озброєний автоматом, здійснив кілька пострілів у бік трьох працівників пошти, які в цей час здійснювали перевезення матеріальних цінностей. У результаті працівники державної установи отрималисмертельні поранення. Нападник заволодів грошима у сумі майже 2,5 млн грн та зник з місця злочину.