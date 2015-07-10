Нападник на працівників пошти у Харкові намагався виїхати на їхній машині (фото)
10:12, 10 липня 2015Суспільство
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Нападник на інкасаторів пошти у Харкові намагався виїхати на їхній машині
Поруч - у будинку Ньютона, 111 знаходиться поштове відділення №162 / mediaport.ua
Як стало відомо, нападник, що розстріляв інкасаторів у Харкові, намагався виїхати на автомобілі пошти, але він не завівся, після чого він зупинив легкову машину, яка їхала повз місце злочину.
Також свідки події повідомили, що нападник здійснив близько 10 пострілів з автомата.
Нагадаємо, в результаті обстрілу загинули троє людей, які перебували в автомобілі поштової служби. Після цього злочинець забрав кілька мішків з поштовими відправленнями, сів в автомобіль і зник з місця.
У місті введено план перехоплення. Інших постраждалих внаслідок злочину немає.
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