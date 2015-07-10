Нападник на працівників пошти у Харкові намагався виїхати на їхній машині (фото)

Як стало відомо, нападник, що розстріляв інкасаторів у Харкові, намагався виїхати на автомобілі пошти, але він не завівся, після чого він зупинив легкову машину, яка їхала повз місце злочину.

Також свідки події повідомили, що нападник здійснив близько 10 пострілів з автомата.

Нагадаємо, в результаті обстрілу загинули троє людей, які перебували в автомобілі поштової служби. Після цього злочинець забрав кілька мішків з поштовими відправленнями, сів в автомобіль і зник з місця.

У місті введено план перехоплення. Інших постраждалих внаслідок злочину немає.