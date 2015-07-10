Вбивство інкасаторів у Харкові: виявлено автомобіль, на якому втік злочинець

У Харківському районі виявили автомобіль ВАЗ-2110 сріблястого кольору, на якому з місця розстрілу автомобіля “Укрпошти” втік зловмисник.

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердила прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

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За її словами, автомобіль, виявлений нещодавно в селищі Хролі Харківського району.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові озброєний зловмисник сьогодні вранці на вулиці Ньютона, 107 скоїв напад на поштовий автомобіль «Укрпошти», вбивши трьох листонош, які супроводжували пошту до відділень. Загинули чоловіки 1977, 1969 та 1962 років народження. За попередньою інформацію, нападник був один. Викравши 2,3 млн грн, він втік на сріблястий ВАЗ 2110 без номерів.