Оприлюднено оперативне відео всієї стрілянини в Мукачеві

На відео видно, коли починається стрілянина і як бійці, що назвали себе добровольцями "Правого сектору", починають стріляти по міліцейському автомобілю із крупнокаліберного кулемету.

Відео оприлюднив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка"Мустафа Найєм на своїй сторінці у Youtube.

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