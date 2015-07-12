Оприлюднено оперативне відео всієї стрілянини в Мукачеві
12:55, 12 липня 2015Суспільство
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На відео видно, коли починається стрілянина і як бійці, що назвали себе добровольцями "Правого сектору", починають стріляти по міліцейському автомобілю із крупнокаліберного кулемету.
В мережу виклали повну версі. відео зі стріляниною в Мукачеві \ facebook.com/Mustafanayyem
Відео оприлюднив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка"Мустафа Найєм на своїй сторінці у Youtube.
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