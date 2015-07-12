Журналісти перевірили - в'їхати до Закарпаття можливо, виїхати теж

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Згідно з даними видання, заблокованим залишається відрізок траси Київ - Чоп від с.Кольчино до в'їзду в Мукачево біля с.Лавки. Цю ділянку можна об'їхати власне через Кольчино, або також через Чинадієво.

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