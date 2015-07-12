Журналісти перевірили - в'їхати до Закарпаття можливо, виїхати теж
16:33, 12 липня 2015Суспільство
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Але після ретельного огляду на посту та можливих оглядів на мобільних постах вздовж траси до Мукачевого.
Рух на та з Закарпаття триває / mukachevo.net
Про це повідомляє Mukachevo.net.
Згідно з даними видання, заблокованим залишається відрізок траси Київ - Чоп від с.Кольчино до в'їзду в Мукачево біля с.Лавки. Цю ділянку можна об'їхати власне через Кольчино, або також через Чинадієво.
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