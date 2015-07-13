Мер Мукачева наказав відмінити всі масові заходи та посилити режим пильності
Мер Мукачева Золтан Ленд'єл видав наказ про відміну всіх масових заходів та введення посиленого режиму пильності всіх служб та охорони державних об'єктів.
Про це повідомляє місцеве видання Мukachevo.net.
"Як будуть розгортатися події далі, я навіть не уявляю", - прокоментував Ленд'єл.
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Наразі, як зазначає місцеве видання, відмінили всі масові заходи, навіть вручення дипломів у Мукачівському державному університеті.
Як повідомляв УНІАН, 11 липня в Мукачеві виникла стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між "Правим сектором" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.
Генеральний прокурор Віктор Шокін створив спільну слідчо-оперативну групу для розслідування подій у Мукачеві, в яку увійшли представники Генпрокуратури, СБУ та МВС.
Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.