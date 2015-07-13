Мер Мукачева наказав відмінити всі масові заходи та посилити режим пильності

Про це повідомляє місцеве видання Мukachevo.net.

"Як будуть розгортатися події далі, я навіть не уявляю", - прокоментував Ленд'єл.

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Наразі, як зазначає місцеве видання, відмінили всі масові заходи, навіть вручення дипломів у Мукачівському державному університеті.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня в Мукачеві виникла стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між "Правим сектором" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

Генеральний прокурор Віктор Шокін створив спільну слідчо-оперативну групу для розслідування подій у Мукачеві, в яку увійшли представники Генпрокуратури, СБУ та МВС.

Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.