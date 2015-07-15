У Харкові журналістам не дозволили зустрітися з переселенцями у заброньованому залі

08:49, 15 липня 2015
Суспільство
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У Харкові керівництво кав’ярні «Нове місто» заборонило у вівторок журналістам Радіо Свобода і «Громадського телебачення Донбасу» провести зустріч із глядачами й читачами, вимушеними переселенцями з окупованого Донецька.

Фото УНІАН

Як повідомили самі журналісти, цього дня керівництво кав’ярні, де зала була заброньована для зустрічі ще тиждень тому, заборонило захід, заявивши, що він буде присвячений проблемним політичним питанням: війні, Донбасові і волонтерству, повідомляє Радіо Свобода.

Насправді, наголосив журналіст Олексій Мацука, зустріч мала на меті просто спілкування з вимушеними переселенцями й підготовці відеосюжетів про їхнє життя далеко від дому.

Такі зустрічі з журналістами відбуваються в рамках проекту «Донецький діалог», що здійснюється за підтримки посольства Нідерландів в Україні.

Читайте такожВ Україні нарахували 1,37 мільйона вимушених переселенцівУ самій кав’ярні "Нове місто", що розташована в торговельно-розважальному центрі "Французький бульвар", на телефонні дзвінки журналістів відповідали, що вимогу заборонити захід висунуло керівництво цього центру, погрожуючи інакше закрити саму кав’ярню.

Як пишуть журналісти, з відкритих джерел відомо, що засновниками ТРЦ "Французький бульвар" є Ігор Сбітнєв і Роберт Мкртчян – другий із них відомий тим, що 2002 року був кандидатом до парламенту від політичної партії проросійського діяча Віктора Медведчука СДПУ(о).

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