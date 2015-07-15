У Харкові журналістам не дозволили зустрітися з переселенцями у заброньованому залі

Як повідомили самі журналісти, цього дня керівництво кав’ярні, де зала була заброньована для зустрічі ще тиждень тому, заборонило захід, заявивши, що він буде присвячений проблемним політичним питанням: війні, Донбасові і волонтерству, повідомляє Радіо Свобода.

Насправді, наголосив журналіст Олексій Мацука, зустріч мала на меті просто спілкування з вимушеними переселенцями й підготовці відеосюжетів про їхнє життя далеко від дому.

Такі зустрічі з журналістами відбуваються в рамках проекту «Донецький діалог», що здійснюється за підтримки посольства Нідерландів в Україні.

Читайте такожВ Україні нарахували 1,37 мільйона вимушених переселенцівУ самій кав’ярні "Нове місто", що розташована в торговельно-розважальному центрі "Французький бульвар", на телефонні дзвінки журналістів відповідали, що вимогу заборонити захід висунуло керівництво цього центру, погрожуючи інакше закрити саму кав’ярню.

Як пишуть журналісти, з відкритих джерел відомо, що засновниками ТРЦ "Французький бульвар" є Ігор Сбітнєв і Роберт Мкртчян – другий із них відомий тим, що 2002 року був кандидатом до парламенту від політичної партії проросійського діяча Віктора Медведчука СДПУ(о).