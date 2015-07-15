СБУ затримала диверсанта під час закладання вибухівки на залізничній станції у Харкові (фото, відео)

СБУ затримала диверсанта терористичної організації "ДНР" під час закладання вибухівки на залізничній станції Харків-Пасажирський.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 30-річний місцевий житель отримав від терористів завдання підірвати залізничний стрілочний перевід в одному із парків станції Харків-Пасажирський. Диверсант встиг розмістити вибуховий пристрій потужністю 2,5 кг у тротиловому еквіваленті під залізничною колією, проте одразу був затриманий співробітниками спецслужби.

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Слідчими СБУ в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія). Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії з встановлення та затримання спільників диверсанта.